Ройзман: Ежедневное пение гимна в школах власти не поможет

Политик Евгений Ройзман отозвался о внедренной на территории Якутии обязательной практике исполнения государственного гимна в школах. Первая и единственная аналогия, которая пришла ему в голову - это времена заката царской России и насаждение патриотизма "сверху" в начале 20 века, которое, если и не вызвало отторжения, то, по крайней мере, не спасло власть от революций.

"Во всех гимназиях были законы урока Божьего, во всех гимназиях пели "Боже, царя храни". Помогло? Не помогло нисколько. Мало того, были казаки, была "дикая дивизия", были всякие, типа SERB там, "Союз русского народа", "Союз Михаила Архангела", помогло? Не помогло", - напомнил Ройзман в своем видеоблоге.

Более того, он добавил, что самой по себе революцией дело не ограничилось: еше совсем недавно певшие "Боже, царя храни" верноподданные россияне стали скидывать священников с колоколен.

Новое правило в Якутии вступило в силу 21 ноября.