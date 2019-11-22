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17:16

Невзоров считает полезным для общества привилегированный статус силовиков

фото ЗакС политика Невзоров считает полезным для общества привилегированный статус силовиков

Публицист Александр Невзоров высказал мнение, согласно которому существующий сегодня государственный культ силовых структур идет на пользу обществу: люди в погонах довольны, чувствуют себя "как в кино" и поэтому не проявляют излишней агрессии, на которую способны. Культ "эполетов, мундиров, дубинок" - это, по его словам, одна из главных составляющих так называемого путинизма, но без этого культа силовики бы постоянно хотели развязывать войны и "резали бы друг друга где-нибудь в тишине".

"Сегодня этот баланс в обществе, когда они главные, а все остальные их обслуживают, это, скорее всего, такая формальная умышленная фактура, пририсовываемая Кремлем, который тоже знает эти свойства и качества. Учитывая безграничную тупость и наивность силовиков, для них создать эту иллюзию, что они при делах, что они определяют, очень несложно", - рассудил он в эфире телеканала "Дождь".

По мнению Невзорова, "чудесно" не только поощрение правоохранителей и военных всех мастей, но и то, что они в основной своей массе не очень умны. Последнее с высокой долей вероятностью в их специализации идет им на пользу, считает публицист.

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17:53   Бордунов  
Появление в эфире  "дождя" говорит не просто о недостаточной порядочности гражданина РФ, а о полном отсутствии таковой. Даже если этот субъект считает себя умным. Но эти два качества - ум и порядочность - не у всех людей соседствуют в одном организме. И тогда возникает отвратительная смесь гордыни и непорядочности.

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