Невзоров считает полезным для общества привилегированный статус силовиков

Публицист Александр Невзоров высказал мнение, согласно которому существующий сегодня государственный культ силовых структур идет на пользу обществу: люди в погонах довольны, чувствуют себя "как в кино" и поэтому не проявляют излишней агрессии, на которую способны. Культ "эполетов, мундиров, дубинок" - это, по его словам, одна из главных составляющих так называемого путинизма, но без этого культа силовики бы постоянно хотели развязывать войны и "резали бы друг друга где-нибудь в тишине".

"Сегодня этот баланс в обществе, когда они главные, а все остальные их обслуживают, это, скорее всего, такая формальная умышленная фактура, пририсовываемая Кремлем, который тоже знает эти свойства и качества. Учитывая безграничную тупость и наивность силовиков, для них создать эту иллюзию, что они при делах, что они определяют, очень несложно", - рассудил он в эфире телеканала "Дождь".

По мнению Невзорова, "чудесно" не только поощрение правоохранителей и военных всех мастей, но и то, что они в основной своей массе не очень умны. Последнее с высокой долей вероятностью в их специализации идет им на пользу, считает публицист.