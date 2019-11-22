Памятник Михаилу Калашникову установили у Артиллерийского музея

На территории Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге открыли памятник русскому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, передает ТАСС.

Открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения оружейника. Двухметровую бронзовую скульптуру работы Владимира Курочкина установили перед главным входом в музей. Калашников изображен молодым, сидящим на скамейке в гимнастерке, в руках у него – разработанный им автомат.

В церемонии открытия приняли участие директор музея артиллерии Валерий Крылов, дочь оружейника, глава фонда его имени Елена Калашникова, представители командования Западного военного округа и Миноброны. В Артиллерийском музее хранится крупнейшая коллекция оружия Калашникова в мире – и боевого, и экспериментального.