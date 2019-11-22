Суд расформировал ИКМО «Семёновский»

Санкт-Петербургский городской суд согласился с доводами Горизбиркома и расформировал избирательную комиссию муниципального образования «Семёновский». Решение принято на заседании 22 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия требовала расформировать муниципальный избирком из-за невыполнения ее решения: Горизбирком в сентябре обязал ИКМО повторно рассмотреть одну из жалоб. В самой муниципальной комиссии заявили, что заявление рассмотрели 28 сентября.

Четыре члена ИКМО представили суду копии своих заявлений о выходе из состава комиссии, которые поданы после прошедших выборов. Это Игорь Красильников, Кристина Семенова, Ирина Пушкарева и Ольга Федорова.

Они рассказали, что 11 сентября пришли в ИКМО для подписания итогового протокола - тогда ни о каких жалобах никто не говорил. Они не отрицают, что 28 сентября заседания не было и не принималось никакого решения по жалобе, которую обязал рассмотреть ГИК. При этом, члены ИКМО не согласны с Горизбиркомом, что необходимо расформировать их комиссию. Они не согласны с тем, что лично должны нести ответственность за произошедшее - председатель ИКМО не приглашал их на заседание и не уведомлял о необходимости рассмотреть жалобу.

Член ИКМО Михаил Посашков сообщил, что выступившие перед ним коллеги практически не принимали участия в работе комиссии. Он же заявил, что заседание 28 сентября было. Однако Посашков не вспомнил всех, кто на нем присутствовал.

- [Глава ИКМО] Лаптев был? - спросила судья.

- Лаптев был, гарантировано, - подтвердил Посашков.

- Вышегородцева была?

- Вышегородцев Борис. Честно, не обращал на него внимания.

- Пожаринская была?

- Пожаринская была, - снова подтвердил член ИКМО.

- А кто же был пятый?

Посашков сказал, что «кажется» тогда на заседании ИКМО был Игорь Красильников, который находился в суде 22 ноября. Этот довод подтвердил и представитель муниципального избиркома. Сам Красильников заявил, что точно не был на заседании ИКМО 28 сентября: он тогда вёл занятия в школе, и это могут подтвердить около 40 человек.

Прокурор после по итогу пояснений со стороны членов ИКМО заявила, что все они дают основания для расформирования муниципальной комиссии. К такому выводу пришла и коллегия судей.

Итоги выборов в МО «Семёновский» пытаются отменить через суд экс-кандидаты от партии «Яблоко». По их мнению, на УИК №33 могли подменить бюллетени. Следующее заседание по их иску состоится 9 декабря.

По итогам единого дня голосования совет «Семёновского» полностью обновился. Депутатами стали семь единороссов и три представителя «Яблока». Главой муниципалитета стал главный помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьева Ян Липинский.

Городской суд также рассматривает иски Горизбиркома о расформировании ИКМО «Сергиевское», «Екатерингофский» и «Коломяги».

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.