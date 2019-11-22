Профильный комитет Совфеда одобрил закон о гражданах-иноагентах Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект, дающий возможность признавать иноагентами физических лиц, передает РИА «Новости». Совфед рассмотрит законопроект на заседании 25 ноября. По словам зампреда комитета Александра Башкина, скорее всего, сенаторы поддержат инициативу. Накануне Госдума в третьем чтении одобрила законопроект. Согласно ему, россияне, получающие финансирование из-за рубежа и распространяющие контент в интернете, могут получить статус иноагента. За нарушение закона с их стороны после этого штрафы могут составить до 100 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен