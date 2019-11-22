"Я из этого чата живым не уйду": Медведев поддержал идею создать чат единороссов

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев одобрил идею создать общий чат партии в одном из мессенджеров, передает РИА «Новости».

Предложение было озвучено на встрече с активом партии.

«Я из этого чата живым не уйду», - ответил он на идею, смеясь.

Медведев предложил для начала добавить в такой чат других «товарищей», в том числе – секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. По словам премьера, Турчак в этом чате мог бы выступить в качестве его заместителя.

«Но идея неплохая - сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией... Чат - это неплохая идея. Надо будет просто какую-то сделать рабочую группу, которая все это будет отслеживать, анализировать, по наиболее важным вопросам докладывать в генсовет и в случае необходимости - мне лично», - сказал Медведев уже серьезно.