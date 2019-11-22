Быков хотел бы видеть во главе страны Дудя, Галкина и Навального

Писатель и публицист Дмитрий Быков, фантазируя о желаемой конфигурации российской власти в результате ее полной смены, назвал предпочтительные для себя фигуры в новом руководстве России. Побудило его к таким фантазиям утомление от "застоя" и отсутствия новых лиц, все более, по его мнению, очевидного с каждым годом.

"Я на Галкина бы поставил. Больше верю в Дудя, если честно... У них неплохие шансы. Дудь - президент, Галкин - премьер, или наоборот, посмотрим. А Навальный - министр внутренних дел", - постановил он в интервью телеканалу RTVi.

Представив этот сценарий, Быков вернулся к своей печальной мысли о "пожизненной России" и всеобщей несменяемости на начальственных государственных и не государственных только постах в любой сфере деятельности. Он назвал как лояльных ректоров, так и главных редакторов даже независимых изданий, занимающих свои места с начала 1990-х годов и не собирающихся уходить.