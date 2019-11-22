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18:53

Быков хотел бы видеть во главе страны Дудя, Галкина и Навального

фото ЗакС политика Быков хотел бы видеть во главе страны Дудя, Галкина и Навального

Писатель и публицист Дмитрий Быков, фантазируя о желаемой конфигурации российской власти в результате ее полной смены, назвал предпочтительные для себя фигуры в новом руководстве России. Побудило его к таким фантазиям утомление от "застоя" и отсутствия новых лиц, все более, по его мнению, очевидного с каждым годом.

"Я на Галкина бы поставил. Больше верю в Дудя, если честно... У них неплохие шансы. Дудь - президент, Галкин - премьер, или наоборот, посмотрим. А Навальный - министр внутренних дел", - постановил он в интервью телеканалу RTVi.

Представив этот сценарий, Быков вернулся к своей печальной мысли о "пожизненной России" и всеобщей несменяемости на начальственных государственных и не государственных только постах в любой сфере деятельности. Он назвал как лояльных ректоров, так и главных редакторов даже независимых изданий, занимающих свои места с начала 1990-х годов и не собирающихся уходить.

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20:44    
Потому что замок-то высокий,
Лишь проснется, станет у окна,
Оглядит все дали зорким оком, -
И ему вся наша жизнь видна.
А потом сидит переживает,
Думает про свой родной народ:
"Как там жизнь Приморском нашем крае?!
Я переживаю: "Вдруг запьёт!..

19:34    
Я уже писал здесь на сайте, что в стане прозападной "пятой колонны" царит уныние и печаль, такой этап агонии в фазе гнилостного разложения, потому такие абсурдные мысли и приходят в пустые головы её идеологов, вроде Быкова...

19:14   Бордунов  
Не надо забывать ещё некоторых персонажей. При легализации проституции и наркотиков, что неизбежно при упомянутых личностях, пост министра по сексуальным услугам заслужила госпожа собчак, а пост министра по делам наркотиков надо отдать резнику. Миша два процента - готовый министр финансов. И срочно вернуть в министры обороны Сердюкова. Сладкая парочка -навальный и сердюков. Кто кого будет учить воровать - вопрос, но дела пойдут!

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