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19:00

МВД пожаловалось на "целенаправленную дискредитацию" полицейских в соцсетях

фото ЗакС политика МВД пожаловалось на "целенаправленную дискредитацию" полицейских в соцсетях

МВД на официальной странице во «ВКонтакте» заявило о «целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции» и «подрыве доверия к ним» через соцсети.

Ведомство заявило об увеличении количества «откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции» в соцсетях. По словам представителей МВД, эти публикации подрывают доверие граждан и провоцирует их на «оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий».

МВД пожаловалось, что вынуждено «реагировать на любой подобный сигнал», а это «отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями».

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