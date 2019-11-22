ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией, после подачи исковых претензий к президенту Владимиру Путину получивший отказ от суда их принять, объявил о том, что обжалует отказ. Основания для отказа оппозиционеры сочли неубедительными.

"Это абсурдно, потому что президент как гарант Конституции должен отвечать по таким искам. Мы обжалуем это решение", - сообщил "Эху Москвы" директор организации Иван Жданов.

Он повторил позицию, которой придерживается: уголовное дело против ФБК инициировал лично Путин, а значит, ему и выступать ответчиком.

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей. Вскоре "навальнистов" признали иноагентами. Примерно раз в месяц обыскивают региональные штабы и квартиры сторонников Навального. Формулировки, на которых держится обвинение, Навальный и его сподвижники называют нелепыми и надуманными.