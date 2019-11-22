Медведев раскрыл детали своего предложения о четырехдневке

Премьер-министр Дмитрий Медведев, инициировавший в нынешнем году переход на четырехдневную рабочую неделю, выступил с разъяснениями своего плана действий.

В его представлении, если перейти на четырехдневку, то не желающие принять такой распорядок смогут работать в привычном режиме, только по четыре часа в день.

"Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе", - приводит слова премьера РИА "Новости".

При этом Медведев выступил против добавления в законодательство понятия "неполный рабочий день".

Россияне ранее восприняли инициативу скептически. Они опасаются снижения зарплат и объемов производства.