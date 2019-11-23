ФСБ возобновила расследование дела украинских моряков

Федеральная служба безопасности РФ приостановила ознакомление адвокатов украинских моряков, задержанных год назад в Керченском проливе, с материалами уголовного дела и возвратилась к проведению неких следственных действий, рассказал РБК защитник моряков Николай Полозов.

По его словам, он был уведомлен о необходимости возобновления следственных действий из-за передачи Украине арестованных кораблей. Большими подробностями Полозов пока не располагает.

Несколько дней назад, напомним, все военные суда были возвращены на родину. Однако у украинской стороны возникли претензии к России, так как, по словам главнокомандующего ВМС страны Игоря Воронченко, на всей боевой технике "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Погранслужба ФСБ России задержала украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября. Моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

В сентябре 2019 года арестованные моряки вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами. Президент Владимир Зеленский подарил им квартиры в Одессе и часы.