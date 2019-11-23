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11:06

Четырбок и Цивилёв запускают собственную акцию по раздельному сбору мусора

фото ЗакС политика Четырбок и Цивилёв запускают собственную акцию по раздельному сбору мусора

Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Алексей Цивилёв заявили о запуске собственной акции по раздельному сбору мусора. Вся информация о грядущих экологических мероприятиях будет публиковаться "ВКонтакте" у Четырбока.

Первая акция пройдет 30 ноября в МО «Княжево» по адресу: бульвар Новаторов, 32, с 12:00 до 15:00.

Петербуржцы смогут сдать бумагу, стекло, металл, пластиковые бутылки ПЭТ-1, а также опасные отходы (лампы, батарейки, термометры).

Добавим, свои акции по приему мусора ежемесячно проводит движение "Раздельный сбор". Кроме того, открыты стационарные пункты по приему вторсырья в магазинах "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:17    
Идите в дворники, дармоеды!

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