"Царь золы": В СУН-16 обескуражены авральными работами к приезду Путина на открытие памятника Гранину

Жителей квартала СУН-16 удивляет авральность ремонтных работ, которые неожиданно развернулись в микрорайоне: дело в том, что в ближайшие дни туда приедут первые лица государства для открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Некоторое время назад Росприроднадзор решил оштрафовать администрацию Невского района, которая допустила появление квартала на бывшей советской свалке: в годы СССР на месте, где сейчас стоит СУН-16, был огромный золоотвал, который дает о себе знать и по сей день. К приезду Владимира Путина и его окружения часть отвала накрыли маскировочной сеткой вместо того, чтобы ликвидировать. Кроме того, не обошлось и без курьёза: фундамент под памятник заливали дважды - первый просто поглотила зола.

Насущными проблемами жители квартала делятся в своей группе "Клочки" "ВКонтакте". Кроме свалки в СУН-16 отсутствует давно обещанные школа и детсад, равно как и благоустройство.

Теперь же за последние два дня микрорайон преобразился: разбитую улицу Еремеева скрыли забором, на улице Бадаева асфальт кладут прямо на землю, покрасили заборы, столбы на Дальневосточном проспекте обернули рабицей, отмыли остановку "Зольная".

Сегодня в паблике появилась фотография "Царь горы - царь золы" с памятником Даниилу Гранину, который установлен прямо на золе.