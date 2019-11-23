Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин решил уйти с занимаемой должности, информирует "Интерфакс". "Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку", - уведомил он представителей прессы. Исполнять обязанности главы федерации отныне будет первый вице-президент, который будет избран путем голосования в президиуме организации. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября временно отстранил Шляхтина и исполнительного директора Александра Паркина от исполнения своих обязанностей. Мужчин обвинили в отказе от сотрудничества при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен