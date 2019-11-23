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14:45

Столичная учительница принесла в зоопарк муляж бомбы и заинтриговала полицейских

фото ЗакС политика Столичная учительница принесла в зоопарк муляж бомбы и заинтриговала полицейских

Московские правоохранители задержали школьную учительницу, которая решила провести урок безопасности в нестандартном месте, передает ТАСС. Преподаватель сочла, что продемонстрировать детям правила поведения при обнаружении взрывного устройства лучше всего будет в зоопарке.

Днем ранее, в пятницу, у пруда на территории Московского зоопарка обнаружили предмет, похожий на СВУ. Это была банка с проводами и таймером. Оперативникам, просмотревшим записи с камер наблюдения, удалось выяснить, что предмет принесла с собой учительница одной из школ, не предупредив при этом администрацию учреждения. Дама была доставлена в отдел для составления протокола, теперь ей грозит штраф.

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