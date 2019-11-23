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16:05

"Кандидаты от ЕР должны гордиться своей партпринадлежностью": Медведев вновь отругал самовыдвиженцев

фото ЗакС политика "Кандидаты от ЕР должны гордиться своей партпринадлежностью": Медведев вновь отругал самовыдвиженцев

Российский премьер, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев вновь с резкой критикой обрушился на однопартийцев, участвовавших в прошедших выборах губернаторов в статусе самовыдвиженцев. По мнению главы кабмина, данные личности только запутали своих избирателей. Мыслями Медведев поделился на ежегодном съезде партии 23 ноября.

"Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше. Кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется, лучше выйти и из партии и освободить место тем, кто верит в ее будущее", - наказал премьер.

Напомним, целых шесть врио глав регионов из шестнадцати - причем, все - ставленники Владимира Путина, - шли на выборах 8 сентября самовыдвиженцами, так как рейтинг правящей партии в 2018 году резко снизился. Среди них был и нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов, который во время дебатов обозначил себя как человека беспартийного. После этого с сайта ЕР исчезла информация о нем.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:47    
прощай БЕГЛОВ САМОВЫДВИЖЕНЕЦ- выберем настоящего ЕДИНОРОСА СОКОЛОВА!

17:37   Бордунов  
16.20 Всем твоим единомышленникам предлагаю перед снятием Беглова сходить в хоз.магазин, купить верёвку покрепче и ещё раз перевязать пупок, а то развяжется. Если очень расстроишься от неудачи, купи ещё кусок хоз.мыла, а дальше знаешь. Есть ещё вариант. Напиши плакатик и стань на Невском рядом с другими фриками. Там даже платят за стояние клоуном и можешь попасть в прессу. Даже в ЗАКСе напечатают. Они любят такие фотографии, место которым в учебнике по психиатрии.

16:20   П.А.  
16:11
Поддерживаю и предлагаю снять А.Д. Беглова с поста губернатора как предателя "Единой России". С формулировкой "за утрату доверия".

16:19   Единоросс  
Товарищи! Позоримся до конца!

16:11   Саша  
Медведев-браво !!! От Путина не отрекаются ! Россию на переправе не меняют !

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