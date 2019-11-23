"Кандидаты от ЕР должны гордиться своей партпринадлежностью": Медведев вновь отругал самовыдвиженцев

Российский премьер, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев вновь с резкой критикой обрушился на однопартийцев, участвовавших в прошедших выборах губернаторов в статусе самовыдвиженцев. По мнению главы кабмина, данные личности только запутали своих избирателей. Мыслями Медведев поделился на ежегодном съезде партии 23 ноября.

"Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше. Кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется, лучше выйти и из партии и освободить место тем, кто верит в ее будущее", - наказал премьер.

Напомним, целых шесть врио глав регионов из шестнадцати - причем, все - ставленники Владимира Путина, - шли на выборах 8 сентября самовыдвиженцами, так как рейтинг правящей партии в 2018 году резко снизился. Среди них был и нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов, который во время дебатов обозначил себя как человека беспартийного. После этого с сайта ЕР исчезла информация о нем.

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