"Терзать, трясти, добиваться решения": На съезде ЕР Путин учил единороссов работать

Российский президент Владимир Путин принял участие на XIX съезде "Единой России" в Москве и дал партийцам рекомендации относительного того, как им следует работать.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее – они и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории", - начал Путин, комментируя принадлежность к правящей партии граждан, не соответствующих и позорящих её статус.

Более всего внимания следует уделить проблемам "на местах", констатировал президент. В частности, взять на заметку те переживания и недовольства россиян, коими они делятся во время "Прямой линии" с главой государства.

"То больничку покажут развалившуюся, то школу, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы на местах должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать, трясти, добиваться решения", - наказал Путин.

Напомним, 19 декабря состоится большая президентская пресс-конференция.