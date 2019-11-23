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18:00

Вишневский о намерении ЕР заниматься правозащитой: С таким же успехом такой центр можно было создавать прямо в КГБ

фото ЗакС политика Вишневский о намерении ЕР заниматься правозащитой: С таким же успехом такой центр можно было создавать прямо в КГБ

На съезде "Единой России" в Москве партийцы решили создать свой центр по защите прав человека, избрав в числе председателей разных героев расследований Алексея Навального, в частности - главреда RT Маргариту Симоньян, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, а также сына Михаила Боярского Сергея, президента "Ростелекома" и других, не менее видных единороссов.

Петербургский парламентарий Борис Вишневский воспринял намерение ЕР создать свою организацию по защите прав человека скептически.

"Коммунисты за демократию", "Пчелы против меда", "Волки за вегетарианство"... С таким же успехом правозащитный центр в свое время можно было создавать прямо в структуре КГБ. Впрочем, мы знаем имя человека, чьи права они защищали и будут защищать", - констатировал "яблочник".

Добавим, на сегодняшнем съезде ЕР выступил и Владимир Путин, который рассказал единороссам, как правильно работать, и Дмитрий Медведев, вновь посетовавший на нежелание нынешних губернаторов регионов баллотироваться от лица правящей партии.


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