18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:30

СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв

фото ЗакС политика СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв

Начиная с 2020 года на территории РФ начнут выпускать механические аппараты, предназначенные для ведения уличного боя, передает РИА "Новости", ссылаясь на источник, близкий к структурам оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент перед военными инженерами поставлена задача разработать перспективный облик роботов, которые будут применяться как в городе, так и в "прибрежной зоне".

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - поделился информацией источник.

Не так давно еще один осведомленный источник сообщил, что к 2025 году в РФ соберут тактических роботов, которые будут предназначены для решения боевых задач.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:26    
Дорогое удовольствие за счёт налогоплательщиков. Лучше бы деньги на лечение больных детей направили, а не на то, чтобы создать машины калечащие граждан.
Где гарантия, что роботы на Росгвардию не пойдут, те в боевом оснащении больше подходят под "образ врага", чем бабки-пенсионерки? К тому же дерьмопластик развалится, а металлических можно выводить из строя электрошокером.

12:18   Бордунов  
Заодно и наших уродов на несанкционированных сборищах очень быстро приведут в приличный вид. Только надо будет несколько увеличить количество коек в травме. И ребята-полицейские не будут пачкать руки об это дерьмо. Один раз сказать "разойдитесь", вторая команда на применение. Никаких уговоров. Хватит!

11:24    
Отличная новость! К войне надо готовится настоящими образом! Классика!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
11:55 Макаров остался в генсовете ЕР, а депутатов Тугова и Романова - исключили

11:26 Букву Ё вернули в названия почти 200 новгородских деревень   1

10:30 СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв   3

23 ноября, 18:00 Вишневский о намерении ЕР заниматься правозащитой: С таким же успехом такой центр можно было создавать прямо в КГБ   8

23 ноября, 17:00 "Терзать, трясти, добиваться решения": На съезде ЕР Путин учил единороссов работать   9

23 ноября, 16:05 "Кандидаты от ЕР должны гордиться своей партпринадлежностью": Медведев вновь отругал самовыдвиженцев   8

23 ноября, 15:17 Череповчанин "обидел" Путина и был за это оштрафован   7

23 ноября, 14:45 Столичная учительница принесла в зоопарк муляж бомбы и заинтриговала полицейских

23 ноября, 13:46 Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

23 ноября, 12:51 "Царь золы": В СУН-16 обескуражены авральными работами к приезду Путина на открытие памятника Гранину

23 ноября, 11:47 Под Оренбургом полыхало месторождение "Газпромнефти"   2

23 ноября, 11:06 Четырбок и Цивилёв запускают собственную акцию по раздельному сбору мусора   5

23 ноября, 10:32 ФСБ возобновила расследование дела украинских моряков   4

22 ноября, 20:57 Петербургский пенсионер получил домашний арест по делу об оправдании терроризма в интернете   2

22 ноября, 20:50 Муниципал: Администрацию «Черной речки» возглавил председатель местной ИКМО

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru