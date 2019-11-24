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10:30

СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв

фото ЗакС политика СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв

Начиная с 2020 года на территории РФ начнут выпускать механические аппараты, предназначенные для ведения уличного боя, передает РИА "Новости", ссылаясь на источник, близкий к структурам оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент перед военными инженерами поставлена задача разработать перспективный облик роботов, которые будут применяться как в городе, так и в "прибрежной зоне".

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - поделился информацией источник.

Не так давно еще один осведомленный источник сообщил, что к 2025 году в РФ соберут тактических роботов, которые будут предназначены для решения боевых задач.

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17:16    
начнет по нацгвардецам  палить РОБОТ с американской начинкой

13:42    
13:19 - Уже размечтался психопат.

13:42    
Наверху после раскрытия аргентинского канала явный кризис идей. Вместо того, чтобы повышать уровень жизни простых людей, решать острые социальные проблемы, они пугают голливудскими сказками середины 80-ых прошлого века!

13:19    
Да, роботов с "Новичком" надо выводить на проспект Сахарова для борьбы с прозападной мразью! Будет эффективненько...

13:05   Бордунов  
Производственник использует роботов для производства. Ученый для исследований. Ваван, ясень хрен, для подавления.
Права баба Лера - "Вертухай может построить только ГУЛАГ".
12:18 Насральный, "ваши уроды" - это тролли с фабрики Пригожина? Для вас мест хватит. Может, для ментов увеличить? Они же такие ранимые.

12:26    
Дорогое удовольствие за счёт налогоплательщиков. Лучше бы деньги на лечение больных детей направили, а не на то, чтобы создать машины калечащие граждан.
Где гарантия, что роботы на Росгвардию не пойдут, те в боевом оснащении больше подходят под "образ врага", чем бабки-пенсионерки? К тому же дерьмопластик развалится, а металлических можно выводить из строя электрошокером.

12:18   Бордунов  
Заодно и наших уродов на несанкционированных сборищах очень быстро приведут в приличный вид. Только надо будет несколько увеличить количество коек в травме. И ребята-полицейские не будут пачкать руки об это дерьмо. Один раз сказать "разойдитесь", вторая команда на применение. Никаких уговоров. Хватит!

11:24    
Отличная новость! К войне надо готовится настоящими образом! Классика!

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