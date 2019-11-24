СМИ: В России начнут производить роботов для уличных боёв

Начиная с 2020 года на территории РФ начнут выпускать механические аппараты, предназначенные для ведения уличного боя, передает РИА "Новости", ссылаясь на источник, близкий к структурам оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент перед военными инженерами поставлена задача разработать перспективный облик роботов, которые будут применяться как в городе, так и в "прибрежной зоне".

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - поделился информацией источник.

Не так давно еще один осведомленный источник сообщил, что к 2025 году в РФ соберут тактических роботов, которые будут предназначены для решения боевых задач.