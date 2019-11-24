Букву Ё вернули в названия почти 200 новгородских деревень

Росреестр возвратил букву Ё в исторические наименования 198 населенных пунктов Новгородской области, уведомила СМИ региональный представитель ведомства Любовь Сараева.

Коррективы внесены на основе закона "О государственном языке Российской Федерации" и рекомендаций Министерства образования и науки.

В частности, Ё вернулась в такие новгородские деревни, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

По словам Сараевой, нововведение не должно доставить каких-либо неудобств при оформлении сделок с недвижимостью в Росреестре.

"Проблем при сделках не возникнет. В случае разночтения наименования населенного пункта в паспортах и в записях Единого государственного реестра государственные регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. Так что в новых выписках и других документах уже будут указываться верные названия населенных пунктов", - цитирует "Интерфакс" заявление Сараевой.