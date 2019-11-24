Макаров остался в генсовете ЕР, а депутатов Тугова и Романова - исключили

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сохранил свой пост в президиуме генерального совета "Единой России": данное решение было принято накануне, 23 ноября, на ежегодном, XIX съезде партии.

Кроме него в генсовет ЕР переизбрали главу комитета Совфеда по экономической политике и представителя ЗакСа Андрея Кутепова.

Не столь завидная участь постигла депутата Заксобрания Дмитрия Тугова и думского парламентария Михаила Романова - их из генсовета правящей партии исключили.

Добавим, накануне на съезде ЕР выступил и Владимир Путин, который рассказал единороссам, как правильно работать, и Дмитрий Медведев, вновь посетовавший на нежелание нынешних губернаторов регионов баллотироваться в статусе единороссов.

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