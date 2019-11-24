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12:55

Тамбовчанку оштрафовали за языческие обереги, в которых узрели свастику

фото ЗакС политика Тамбовчанку оштрафовали за языческие обереги, в которых узрели свастику

Один из районных судов Тамбова оштрафовал местную жительницу Татьяну Перепилицину за сбыт нацистской атрибутики (часть 2 статьи 20.3 КоАП) из-за того, что женщина продавала на фестивале языческие обереги, в которых полиция узрела свастику, пишет "МБХ медиа".

Как показала проведенная экспертиза, на одном из амулетов присутствовал нацистская символика, однако в постановлении суда отмечается, что некий "крест", имевшийся на изображении, был "повернут в другую сторону", поэтому свастикой считаться не может. Перепилицину данное обоснование возмутило, поэтому она намерена решение инстанции обжаловать. На заседании она пояснила, что торговала лишь амулетами с изображениями языческой славянской символики.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной, назначив минимальный штраф, его размер в постановлении не указывается, однако, в КоАП прописано, что он составляет тысячу рублей.

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13:57    
судей надо отправить на пенсию или отправит на переобучение - не знают законодательство.. тамбовчанка права и незаконное решение суда будет оспорено есть постановление роскомнадзора от 15 апреля 2015 года...
Роскомнадзор по свастике:
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31736.htm
«Демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму».
Лингвистически это означает, утверждают эксперты, что само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма.
Ряд определений Конституционного суда РФ, связанных с применением антиэкстремистского законодательства, подтверждает такую позицию.
В своих документах Конституционный суд последовательно определяет, что «обязательным признаком указанной разновидности экстремизма является явное или завуалированное противоречие соответствующих действий (документов) конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, разжигания розни и пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».
Наличие этого признака «должно определяться с учетом всех значимых обстоятельств каждого конкретного дела: формы и содержания деятельности или информации, их адресатов и целевой направленности, общественно-политического контекста, наличия реальной угрозы, обусловленной в том числе призывами к противоправным посягательствам на конституционно охраняемые ценности, обоснованием или оправданием их совершения, и т.п.».
даже не "славянская" свастика - индуистская, свастика джайнизма, буддийская, мусульманская, христианская и прочие - может публично демонстрироваться. сейчас рассматриваются поправки к закону об использовании даже нацистской сватсики - можно будет использовать, только не в экстремистких или партийных целях...

13:14   Бордунов  
Закатили власти
По свастике страсти
Когда все зачистили
Сами офашистились

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