"Геометрия, география? Нет": В РПЦ поведали о правильных уроках в школе

Протоиерей Дмитрий Смирнов продолжает выполнять функции главного волеизъявителя Русской православной церкви и на сей раз делится своими познаниями о том, какие предметы должны быть главными для изучения в школе.

"Дело школы - подготовить человека к жизни. Главная тема - это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное - чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", - цитирует религиозного деятеля "Интерфакс".

Смирнов напомнил, что буквально сто лет назад в среднестатистической российской семье было минимум 8 детей, а "изобретатель автомата Калашникова" Михаил Калашников был даже 17-м у своих родителей, и "что уж говорить" про химика Дмитрия Менделеева, который был 18-м.

"Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", - подытожил Смирнов.