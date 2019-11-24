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13:45

"Геометрия, география? Нет": В РПЦ поведали о правильных уроках в школе

фото ЗакС политика "Геометрия, география? Нет": В РПЦ поведали о правильных уроках в школе

Протоиерей Дмитрий Смирнов продолжает выполнять функции главного волеизъявителя Русской православной церкви и на сей раз делится своими познаниями о том, какие предметы должны быть главными для изучения в школе.

"Дело школы - подготовить человека к жизни. Главная тема - это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное - чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", - цитирует религиозного деятеля "Интерфакс".

Смирнов напомнил, что буквально сто лет назад в среднестатистической российской семье было минимум 8 детей, а "изобретатель автомата Калашникова" Михаил Калашников был даже 17-м у своих родителей, и "что уж говорить" про химика Дмитрия Менделеева, который был 18-м.

"Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", - подытожил Смирнов.

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17:22    
Геометрия, география? Нет, геополитика!

14:57    
Всё это хорошо, но я рассуждаю немного по другому: "Атомные реакторы уже запущены, их должен кто-то обслуживать и остановить при случае.... Гидроэлектростанции работают, спутники летают и т.д." Одного патриотизма и любви к Родине мало, чтобы управлять технологическими процессами и сложной техникой. Школьникам нужны базовые знания для поступления в ВУЗы. Только будучи специалистами они смогут если не науку двигать дальше, то хотя бы управлять тем, что уже создано. Задача школы учить основным дисциплинам, а для воспитания семейных и религиозных ценностей есть другие организации,  подростковые клубы, семья, учреждения культуры и т.д.

14:51    
Неплохая задача, особенно если церковь будет добиваться от власти увеличения зарплат работающих "мальчонок", повышения доступности и профессионального уровня медобслуживания, качественного образования (которое опять же даст возможность зарабатывать достаточные деньги). Тогда "мальчонки" и сами готовы будут создавать семьи и строгать по 7 детей. А не по 7 нищих, больных, обреченных рабов. Но, походу, церковь воспринимает эту задачу только в смысле научить "мальчонок" побольше тра...ться без презервативов, а "девчонкам" после этого запретить аборты. А за наструганных детей пусть боженька отвечает?

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