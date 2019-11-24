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17:35

Активисты обескуражены недобросовестным ремонтом дорог на Васильевском острове

фото ЗакС политика Активисты обескуражены недобросовестным ремонтом дорог на Васильевском острове

На Васильевском острове, на пересечении улиц Наличной и Одоевского, петербургские активисты выразили недовольство ремонтом дороги и заявили об этом главе Василеостровского района Эдуарду Ильину.

Дело в том, что на обозначенном участке дороги, согласно плановым работам по благоустройству, ремонтники должны были полностью поменять часть дорожного покрытия на плитку, однако сделано это было не до конца: из заявленных 2115 "квадратов" отремонтированы были лишь 1634. Узрев явный недочет, активисты и обратились к районной управе. 

В свою очередь в администрации Василеостровского района известили, что территорию просто планируют благоустроить в два этапа. Заменить существующее мощение на оставшейся территории собираются в ближайшем будущем.

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