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24 ноября, 18:00

"Что дальше?": Петербургские оппозиционеры готовят кампанию против повышения цен на проезд

фото ЗакС политика "Что дальше?": Петербургские оппозиционеры готовят кампанию против повышения цен на проезд

Петербургские оппозиционеры объединились в коалицию, в составе которой намереваются выступить против повышения цен на проезд, которые собираются установить в грядущем году власти города в рамках "транспортной реформы". 

Задачи кампании будут презентованы завтра, 25 ноября, на пресс-конференции.

В состав коалиции вошли движения "Время" и "Весна", "Объединенные демократы", "Молодежное Яблоко" и некоторые муниципальные депутаты.

"Нас опять пытаются обмануть. Никто не удосужился объяснить, почему цены на проезд с 2020 года увеличатся на 5 и 10 рублей. Как и в 2017, подорожание никак не обосновали. Смольный свалил все на туристов и надеется, что обойдется. Еще вчера повышение почти не должно было коснуться Подорожника, а сегодня — плюс 6%. Что будет завтра?" - отмечается в коллективном заявлении оппозиционеров.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. Ранее директор ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Шведченко сообщил, что Смольный планирует закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что в следующем году будет увеличена стоимость проезда как на метро - до 60 рублей, так и на общественном транспорте - до 50.

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1:00   pyotrvoronov   pyotrvoronov1985897zx2@bk.ru
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://my.su/glaza

0:04    
21:32 пригожинский тролль Насральный, который подписывается Бордуновым, прибереги советы для коллег по фабрике. Даже у жуликов бюджет не резиновый.

24 ноября, 21:32   Бордунов  
Протестовать надо радикально! !Оппозиционеры" и подпевалы вроде 21-04 должны ПРИНЦИПИАЛЬНО не пользоваться общественным транспортом.

24 ноября, 21:04    
беглому нужно рассчитаться за ВЫБОРЫ - коллекторы не дадут житья

24 ноября, 20:27    
Для начала ходить пешком на работу должна бегловская шайка.
Существование бесплатного служебного автопарка для этой мафии обходится городу слишком дорого и ничем не оправдано.

24 ноября, 19:28    
Нет Вишневского - есть шанс на успех!

24 ноября, 19:17    
Кого не устраивают новые цены на проезд-ходите пешком, для здоровья полезно!

24 ноября, 19:09    
Горожане должны финансово помогать городу в решении его транспортных проблем, к примеру, строить и вводить в строй новые станции метро и тд. В Москве метро дороже, чем в Питере, в Европе тоже...

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