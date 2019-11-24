Как и почему в Петербурге протестовали против закона о домашнем насилии

На площади Ленина в Петербурге 24 ноября состоялся митинг противников закона о профилактике семейно-бытового насилия. Его участники заявили, что за инициативой стоят западный мир, феминистские НКО и гомосексуалы, желающие разрушить традиционные семейные ценности. Главным протеже этих сил назвали депутата Госдумы от “Единой России” Оксану Пушкину. Некоторые выступающие во враги русской семьи записали всю партию власти, а другие упрекнули в безучастности разведенного президента Владимира Путина.

Несмотря на широкую общественную дискуссию вокруг законопроекта о домашнем насилии, на петербургский митинг в защиту семейных ценностей пришли не более 120 человек. Организаторы акции низкую явку объяснили плохой погодой. В Северной столице было -4 градуса.

Мероприятие открыл главный редактор патриотического проекта РИА “Катюша” Андрей Цыганов. Он заявил, что недавно был в Чечне и там новость о готовящемся законопроекте взволновала общество. Теперь он ожидает, что в республиках Северного Кавказа пройдут протестные мероприятия.

- Люди просто знают, какой “ящик Пандоры” открывается и какую мину замедленного действия нам готовят. По сути дела то, что делают Пушкина сотоварищи - это Майдан, провокация страшных беспорядков в России, - заявил Цыганов.

Госдума законопроект депутата от “Единой России” и зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной еще не обсуждала. Авторы инициативы планируют закончить работу над документом к декабрю. Сроки парламентского рассмотрения пока неизвестны.

Однако большинство положений проекта закона уже были представлены общественности. Среди них - право на реабилитацию жертв домашнего насилия и введение системы охранных ордеров от агрессора. Инициативу поддержали несколько политиков федерального уровня и звезд шоу-бизнеса. В том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и певица Валерия.

Противники законопроекта уверяют, что проблемы рукоприкладства и сексуального насилия в семьях можно решить в рамках существующего законодательства. Авторы инициативы, по их словам, прикрываясь благими словами, преследуют цели, навязанные Западом. Сразу несколько выступавших напомнили, что депутат Пушкина проживала в США, а один из участников митинга со словами “Раз-два-три, Пушкина лети!” запустил в небо воздушные шары с привязанной фотографией депутата-единоросса и американского флага.

Лидер движения “Патриоты Великого Отечества”, публицист Николай Стариков назвал текст проекта закона слишком расплывчатым. Ему, в частности, не понравились формулировки “психологическое насилие”, “экономическое насилие” и “сексуальное насилие”.

- Психологическое насилие - это что такое? Если родитель сказал “ты у меня получишь” - это психологическое насилие. Следующий элемент - экономическое насилие… Если какую-то игрушку ребенку вы не дали, не купили или отобрали в качестве наказания - вот вы совершили экономическое насилие. Вы преступник, - возмутился Стариков.

Председатель организации “Общественный уполномоченный по защите семьи” Ольга Баранец заявила, что от насилия в семьях мужчины страдают чаще, чем женщины:

- Лоббисты этого закона говорят исключительно о насилии над женщинами, хотя по статистике МВД России больше в семейных ссорах погибает мужчин. Может быть мужчины как-то обороняются, не знаю.

Соорганизатором митинга выступила ЛДПР, наверное, единственная в Европе партия, которая называется либеральной и выступает против подобных инициатив. Руководитель петербургского отделения либерал-демократов Юрий Ломакин рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что необходимость нового законопроекта ему не понятна.

- Нам нужно думать о дополнительной защите и детей, и отцов, и матерей. Но у нас есть действующее законодательство, Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за насилие как внутри семьи, так и вне ее, - отметил Ломакин.

Представитель еще одной парламентской партии, Александр Редько из КПРФ, призвал с трибуны не ограничиваться критикой только в адрес депутата Пушкиной. По его мнению, виновата вся политическая система, в том числе президенты государств, которые разводятся и подают тем самым плохой пример гражданам.

- Ни у КПРФ, ни у ЛДПР, ни у “Справедливой России” нет законодательных инициатив на разрушение семьи. Мы понимаем, что пока не будет законов от оппозиции, которые нужны людям, наши законы будут криминогенны, потому что они находятся под патронажем “Единой России”. То, что сейчас происходит, это не какая-то отдельная Пушкина и не какой-то отдельный провокатор, это системное разрушение, которое дошло до семьи, - добавил Редько.

Ведущий митинга Цыганов поспешил пояснить, что не все так однозначно. Противников законопроекта, по его словам, поддержал единоросс-боксер Николай Валуев, а депутат-гееборец Виталий Милонов даже хотел приехать на митинг, но не успел из-за задержки вылета самолета.

Ближе к завершению митинга о президенте заговорили снова. На безучастность Владимира Путина посетовал руководитель организации “Народный собор” Николай Артюх. Он вспомнил, что 7 лет назад примерно такой же состав участников выходил на митинг против ювенальной юстиции и с сожалением отметил, что приходится протестовать опять:

- За семь лет прошло столько событий. Pussy riot сплясали, патриарх собрал прекрасный сход, Крым появился у нас, был такой подъем духовный, закон о пропаганде педерастии среди детей мы приняли под огромные крики Пушкиных и прочих там извращенцев. И вот 2019 год и ничего не изменилось! Я поражаюсь президенту нашему. Он супер! Он бросил нас всех под танки лобби, которое захватило власть во всем мире. И нас, русских, православных, мусульман, верующих людей, патриотов бросил один-на-один с хорошо проплаченной машиной. Нет в этом законе никаких нюансов. Это объявленная война на уничтожение русского народа.

Артюх пообещал, что народ может выступить с ответными мерами, если закон будет принят. В резолюции митинга его участники отметили, что принятие инициативы будет использовано внешними врагами для раскачивания обстановки на Северном Кавказе и других регионах традиционной культуры. Главным требованиям митинговавших стало блокирование законопроекта и лишение его авторов возможности влиять на политику в сфере семейных отношений. Акция, хоть и была богатой на громкие лозунги, продлилась всего полтора часа. За это время успели выступить все желающие. Большинство - примерно сто - слушателей, несмотря на ноябрьскую погоду, достояли до конца.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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