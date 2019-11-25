Макаров и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.

Макаров назвал Вербицкую «человеком уникального таланта, душевных и человеческих качеств», «выдающимся лингвистом современности, тонко чувствовавший и понимавший слово, умевший передать любовь к родному языку своим ученикам и всем петербуржцам».

«Людмила Алексеевна была голосом эпохи в научной сфере, непререкаемым авторитетом в Санкт-Петербургском государственном университете», – подчеркнуто в обращении.

Свои соболезнования выразил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он напомнил, что Вербицкая много сделала для системы образования в России и для отечественной науки. Дрозденко назвал ее одним из столпов современной русской филологии.

Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября в возрасте 83 лет. Она была ректором СПбГУ с 1994 года, а в 2008-м стала президентом вуза. Вербицкая – почетный житель Петербурга.

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