Сенатор от Хабаровского края сложил полномочия из-за проблем с судимостью

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, передает ТАСС.

По словам главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, Приятнов сам решил досрочно сложить полномочия по личным обстоятельствам. Перед этим глава фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил, что Приятнов принял такое решение после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

У Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). В сентябре 2019 года он стал депутатом думы Хабаровского края, а спустя месяц – сенатором от заксобрания региона. Побыть сенатором он успел всего неделю.

На том же заседании сенаторы включили в состав комитета по соцполитике нового сенатора от парламента Чечни Мохмада Ахмадова. В состав комитета по международным делам вошел бывший гендиректор АО «Каменскволокно» Владимир Лакунин, который представляет Ростовскую область.