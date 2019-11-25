На пост председателя «Яблока» претендуют три политика из СЗФО Федеральный политический комитет «Яблока» принял решение предложить партийному съезду кандидатуры Эмилии Слабуновой, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга на должность председателя партии. Заседание ФПК состоялось в пятницу, 22 декабря, сообщили ЗАКС.Ру в «Яблоке». Устав партии не ограничивает выдвижение других кандидатур. Окончательный список претендентов определиться на съезде 13-15 декабря. Депутат Законодательного собрания Карелии Слабунова возглавляет партию с 2015 года. В региональном парламенте работает с 2011 года. Петербуржец Рыбаков в 2015 году был избран заместителем председателя партии. Ранее избирался депутатом муниципальных образований «Светлановское»и «Гражданка». Был главой администрации «Гражданки». Руководитель псковского отделения партии Шлосберг с 2011 года депутат Псковского областного Собрания депутатов, с 2015 года член федерального комитета «Яблока». Издатель газеты «Псковская губерния». До февраля 2015 года был также ее директором, а до ноября 2013 года редактором. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен