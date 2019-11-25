Беглов назвал Вербицкую учителем для петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов принес свои соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов отметил, что Вербицкая сохраняла в себе лучшие черты, присущие жителям Петербурга, и несла в себе ленинградскую интеллигентность. Он назвал Вербицкую учителем для многих поколений студентов и петербуржцев.

Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября в возрасте 83 лет. Она была ректором СПбГУ с 1994 года, а в 2008-м стала президентом вуза. Соболезнования также выразили спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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