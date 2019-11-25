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11:59

Лимонов обозначил "самый главный косяк" Путина

фото ЗакС политика Лимонов обозначил "самый главный косяк" Путина

Писатель и политик Эдуард Лимонов выпустил большую статью, в которой анализирует двадцатилетнее пребывание президента Владимира Путина во главе государства. Помимо главных успехов, среди которых важнее и дороже всего для Лимонова внешнеполитические действия и в первую очередь присоединение Крыма, он указывает на "косяки". Парадоксальным образом, главная неудача для него тоже связана с Украиной, которая, как он пишет, возникла исключительно из "родственной ненависти" к России.

"Не сумел помешать созданию на границах России злостно враждебного нам государства, и оставит это враждебное государство вам, следующие поколения. Украина в таком виде как сейчас, будет всегда России досаждать. Разбираться с ней всё равно придётся, так что это мина, мину он вам оставит", - отметил он в издании "Свободная пресса".

При этом, представляется Лимонову, со временем решить проблему будет все тяжелее и тяжелее. Недоволен он также фигурой президентского помощника Владислава Суркова, считающегося главным куратором украинского "направления". Доверять ему, по мнению лидера другороссов, опрометчиво, и, кроме того, Сурков, на его взгляд, больше похож на "колдуна", чем на дипломата.

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16:22    
15:47 Германия потерпела поражение в Первой мировой из-за войны на два фронта. Она экономически надорвалась и большевики в 1917 году, сдав большую часть Украины, её уже спасти не смогли. К тому же в войну вступили США. Революции стали следствием надрыва, а не причиной. Ноябрьская революция в Германии случилась во время мирных переговоров о прекращении войны. 30.10.18  капитулировала Турция, 03.11.18 капитулировала Австро-Венгрия, 04.11.18 восстание матросов в Киле, а уже 11.11 - "компьенское перемирие". Маннергейм, по части палачества русского народа, по сравнению с Джугашвили, - "дюймовочка".

15:47    
15:35. Германия проиграла 1МВ исключительно из-за того, что в России произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция, которая подвигла пролетариат Европы, и прежде всего, немецкий, австрийский, венгерский к своим СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ революциям!!! Помните из истории МКРД Р. Люксембург, К. Либкнехта и тд. И когда в этих странах разразились революции, то руководству противников России стало не до войны и они скисли, а армии разложились... Маннергейм - мерзкий фашист, кровавый палач русского народа!

15:35    
14:58 Опять врешь, старый почитатель нерушимого союза Джугашвили и Шикльгрубера, образца 1939 года. До Брестского мира Россия могла претендовать на полное возвращение своих территорий в 1918 году, по итогам Первой мировой войны. Не были бы потеряны ни Польша, ни Финляндия. Своей агрессией против Финляндии, которую сами же и отсоединили, большевики во главе с Джугашвили обрекли наш город на блокаду в ВОв. Так как, до 1940 года Маннергейм кол[цензура]ся между немцами и англичанами. Финляндия могла остаться нейтральной. Более того, Маннергейм не собирался брать Ленинград даже в ВОв и не вёл активных боевых действий на этом участке.

14:58    
14:42. Не несите чушь! Чувствуется, что вы матёрый троцкист! Польшу ЦАРСКАЯ(!!!) Россия потеряла ещё в 1915г, Прибалтику в 1916г. К примеру, царь, а не большевики, создавал в 1916 году дивизии латышских стрелков для обороны Риги...но не помогло... После 2-й МВ ВСЯ(!!!) Польша вошла в орбиту СССР, по сути вся Польша была возвращена! Поляки вообще говорят, что Сталин её оккупировал и усадил под красные звёзды кремля... По Финляндии Сталин на 100% решил свои задачи, даже БОЛЬШЕ, отодвинув финских фашистов почти на 200 км. километров от колыбели социалистической революции, хотя РЕАЛЬНО он мог вернуть в Россию её полностью, но было ряд международных обстоятельств, плюс шёл торг с финнами...

14:42    
13:32 Если Джугашвили возвращал "своё", то, что ж он не "вернул" всю Польшу, принадлежавшую перед Первой мировой войной Российской империи, и которую утратили после Брест-Литовского позорища в 1917 году большевики? Или тогда, что ж он вернул после второй мировой войны Польше часть хапнутой при разделе с Гитлером территории, в 27 тысяч кв.км, если это "своё"? А на Финляндии Джугашвили обломался, не смог хапнуть. Потому что разрушил управление в армии своими репрессиями командного состава.

13:32    
13:21. Сталин не делил Польшу, он просто вернул СВОЁ(!!!!!!!!!)-бывшие российские земли, утраченные в 1918-1920г., как и Прибалтику в частности, да и часть Финляндии, к примеру! Так и Путин мог и должен, а то и обязан, вернуть утраченные территории по казусу 1991 года!

13:21    
13:14 Путины было сложнее. У него, в отличии от Джугашвили в 1939 году, не было в союзниках гитлеровской Германии, готовой разделить с ним Польшу. А так, может и опять бы наступили на те же грабли...

13:14    
12:55. Никакой бы "мины" не было, если бы Путин в 2014 году проявил СТАЛИНСКУЮ политическую волю и решительность!!! А была бы ЕДИНАЯ Россия братских народов от Курил до Карпат, ну или, по крайней мере, до Днепра...Сталину ведь в 1939 году было в сто раз труднее вернуть западно-украинские и западно-белорусские земли, к примеру, у него не было мощнейшего РЯО, как у Путина, но он СМОГ, потому что он был величайший стратег и не трус!!!!!!!!!!!

12:55    
Лимонов прав только в том, что Путин оставляет следующему президенту "мину" на границе, которую тот создал сам. Если бы не агрессивная политика, в отношении Украины, никакой бы "мины" не было, вся националистическая волна сошла бы на тормозах украинской бюрократии и интересов олигархов. Но нет, захотелось чего-то "великодержавного". И теперь эту "мину" разминировать не одному поколению русских людей.

12:28   Саша  
Украина плавно перетекает в Россию...И дело здесь не только в Крыме, ДНР и ЛНР... Вот только что официально объявлено, что за 9 месяцев этого года гражданство России получили 150 тысяч(!!!!!!!!!!!) бывших граждан Украины, то есть к концу года будет более 200, а то и за 250, так как начался резкий рост получения российских паспортов на Донбассе! Вообще новых граждан России-иммигрантов к концу года будет порядка 400 тысяч(!!!!!!!!!!!!!!!), что нивелирует МИНУС естественной убыли населения России, а скорее даст плюс численности населения нашего Отечества тысяч на 100, что, конечно, хорошо, но хотелось бы естественного прироста в России, как во времена СССР и особенно в годы правления ВЕЛИКОГО Сталина более 3 млн. человек ежегодно!!!!!!!!!

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