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12:11

Вишневский просит Беглова и "Росатом" не допустить ввоза урановых "хвостов" в Петербург

фото ЗакС политика Вишневский просит Беглова и "Росатом" не допустить ввоза урановых "хвостов" в Петербург

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву с требованием не допустить в Петербург судно «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами» на борту, которые собираются перегрузить для транспортировки в Свердловскую область. Под письмом подписался также экс-депутат Госдумы, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.

«Михаил Дудин» должен прибыть в Петербург утром 26 ноября из Амстердама с 600 тоннами обедненного гексафторида урана из Германии. Радиоактивные отходы планируется перегрузить на железнодорожные составы и доставить в Новоуральск.

По сути, перевозка урановых «хвостов» из Германии в Россию – это способ избавиться от материалов, которые иначе пришлось бы хранить в стране как радиоактивные отходы, отметил Вишневский. Депутат опасается, что при аварийных ситуациях с выбросом гексафторида урана в значительных количествах из-за химических свойств вещества могут погибнуть люди в радиусе 32 километров. Авторы обращения требуют не допустить радиоактивные отходы в Петербург и организовать их перегрузку в Усть-Луге, как это было уже сделано десять лет назад. Также они требуют не допускать в дальнейшем ввоза подобных отходов в Россию.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что передал копию обращения представителю губернатора в ЗакСе и попросил срочно донести до него информацию.

«Сыр и яблоки из Германии везти нельзя, а ядерные отходы почему-то можно. Это сюрреализм», - подчеркнул Вишневский.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продляться не будет.

Однако в 2019 году активисты Greenpeace выяснили, что в Россию из немецкого города Гронау планируют доставить порядка 12 тысяч тонн «урановых хвостов» за три года. В конце октября российское отделение организации обратилось по этому вопросу в прокуратуру.

 


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