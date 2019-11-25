"Открытая Россия" поддержит политических заключенных аукционом

Общественная организация "Открытая Россия" объявила о намерениях провести в столице аукцион, средства от которого пойдут на помощь фигурантам политических уголовных дел. Вести аукцион, запланированный на 28 ноября, взялась участница панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина.

Свои лоты выставят поэтесса Вера Полозкова, актер Александр Паль, телеканал "Дождь", арестованные и осужденные участники летних протестов в Москве, а также фигуранты дела "Нового величия" (организации, признанной экстремистской в России).

Ожидается, что мероприятие завершится показом кукольного спектакля "Добрый ящик", посвященного злободневной политической тематике.