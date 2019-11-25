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12:31

"Открытая Россия" поддержит политических заключенных аукционом

фото ЗакС политика "Открытая Россия" поддержит политических заключенных аукционом

Общественная организация "Открытая Россия" объявила о намерениях провести в столице аукцион, средства от которого пойдут на помощь фигурантам политических уголовных дел. Вести аукцион, запланированный на 28 ноября, взялась участница панк-группы Pussy Riot Вероника Никульшина.

Свои лоты выставят поэтесса Вера Полозкова, актер Александр Паль, телеканал "Дождь", арестованные и осужденные участники летних протестов в Москве, а также фигуранты дела "Нового величия" (организации, признанной экстремистской в России).

Ожидается, что мероприятие завершится показом кукольного спектакля "Добрый ящик", посвященного злободневной политической тематике.

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13:28    
13:24 Пока что, всё больше "гвардейцы" мучаются непереносимыми страданиями от попадания бумажных стаканчиков.

13:24    
Совсем жить не на что?   Хозяева не дают больше денег?  Тогда  выставите на аукцион свои обосранные штаны. При следующей вашей акции штанов прибавится.

13:14    
Интересный способ поддержки политзаключённых. Скорее всего не дадут провести.

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