СМИ: Задержавший Ивана Голунова полицейский стал главой охраны в "Красном и белом"

Бывший оперативник УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, который участвовал в задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, возглавил департамент предотвращения потерь в службе безопасности сети алкогольных магазинов «Красное и белое», пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в компании.

По словам собеседников издания, в обязанности Сергалиева будет контроль за посетителями и сотрудниками магазинов для пресечения краж, в том числе – досмотр последних при закрытии торговых точек. Также источники рассказали, что он будет вести учет товарно-материальных ценностей, находящихся в магазинах, контролировать деятельность персонала, обучать сотрудников, как не продавать алкоголь и табак несовершеннолетним.

Также Сергалиев будет контролировать кассовую дисциплину, утверждают источники. По их словам, ему дадут возможность депремировать сотрудников или ходатайствовать о их немедленном увольнении без премии.

Официального подтверждения сети магазинов «Красное и белое» на момент публикации нет.

Сергалиев был одним из четырех оперуполномоченных, которые задержали Голунова в июне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. При обыске полицейские достали из рюкзака журналиста пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их провели, оказалось, что следов употребления журналистом запрещенных веществ не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех полицейских, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.

Виновные в попытке подбросить журналисту наркотики до сих пор не наказаны. В ноябре выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены.