Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близком Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ в связи с ее кончиной, сообщили в Кремле.

Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», – приводит его слова РИА «Новости».

Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября в возрасте 83 лет. Она была ректором СПбГУ с 1994 года, а в 2008-м стала президентом вуза. Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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