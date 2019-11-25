В Петербурге будут бойкотировать метро из-за роста стоимости проезда

Коалиция из оппозиционных активистов и муниципальных депутатов Петербурга объявила 14 декабря днем бойкота метрополитена, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Об этом сообщил координатор движения «Время» Николай Артёменко во время пресс-конференции 25 ноября. По его словам, таким образом предлагается выразить протест против повышения платы за проезд на 10 рублей.

По словам Артёменко, акция будет символической, активисты не ставят своей целью ударить по бюджету подземки.

– Это аналогия с известной акцией «Час земли», когда люди на час выключают свет, чтобы сэкономить потребление электроэнергии, – рассказал участник «Времени».

Артёменко добавил, что инициаторы бойкота ведут переговоры с агрегаторами такси, чтобы проезд 14 декабря на такси был дешевле. Активисты намерены привлечь внимание губернатора Александра Беглова к теме недовольства резким увеличением транспортных тарифов.

Муниципальный депутат МО «Смольнинское», на территории которого находится городская администрация, Диана Серая рассказала, что к ней уже обращаются жители, не понимающие, почему плату за разовый проезд подняли сразу на 10 рублей.

Серая объявила, что планируется не только однодневный бойкот, но также пикеты и перформансы на тему удорожания проезда.

Мундеп МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова и исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров объявили, что участники коалиции также намерены отреагировать собственной законодательной инициативой. Суть ее заключается в том, что перед тем как повышать тарифы монополист будет обязан пройти аудит.

В протестную коалицию, помимо «Времени» и «Открытой России», вошли организации «Молодежное Яблоко» и «Весна».

Напомним, об увеличении платы за разовый проезд на наземном и подземном общественном транспорте стало известно в ходе принятия городского бюджета на 2020 год. Губернатор Александр Беглов во время своей предвыборной кампании о планах поднять цены за проезд не сообщал.

Фото: Георгий Марков

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.