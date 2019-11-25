Максима Шевченко удивило выступление перед единороссами "живущего на Марсе" Путина

Публицист и политик Максим Шевченко, отследив выступление президента Владимира Путина на съезде "Единой России", пришел к мысли, что с самого начала глава государства выражал глубоко презрительное отношение к собравшимся. Такой вывод обозреватель сделал из "брезгливого выражения лица", короткой речи и показавшегося ему странным содержания этой речи. Главным образом его удивило, что Путин призвал единороссов "терзать и трясти" чиновников. Шевченко напомнил, что сами чиновники, как правило, тоже единороссы.

"Кого трясти-то, Владимир Владимирович? Что, подчиненные на губернатора своего гавкать будут, что ли? Когда он и обеспечивает им карьерное благосостояние. Пойди там где-нибудь в Ярославле, подними голос на губернатора - все, как говорится, иди дальше и ищи себе новую партию", - произнес он на своем YouTube-канале.

По его словам, на практике подобная форма взаимоотношений совершенно не представима, в связи с чем Шевченко предположил, будто Путин "живет просто на Марсе".

На XIX съезде партии, прошедшем 23 ноября, Путин журил тех единороссов, кто замечен в "словоблудии" и позорит тем самым некую честь политической организации. Примечательно, что сам президент формально в "Единой России" не состоит.