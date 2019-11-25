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14:35

БФК одобрил проект бюджета Петербурга в окончательной редакции

фото ЗакС политика БФК одобрил проект бюджета Петербурга в окончательной редакции

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания 25 ноября окончательно утвердил проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период  2021-22 годов, сообщила пресс-служба ЗакСа.

В документ были внесены юридико-технические и редакторские правки.

Третье чтение документа назначено на ближайшее заседание петербургского парламента, которое состоится 27 ноября.

Доходная часть бюджета составит 674,9 млрд рублей, расходная – 727,7 млрд рублей. Дефицит при этом будет на уровне 52,7 млрд рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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