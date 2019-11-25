Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября, сообщили представители вуза.

Гражданская панихида начнется в 10:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий. После этого в 12:30 состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят Вербицкую на Северном кладбище.

Людмилы Вербицкой не стало 24 ноября в возрасте 83 лет. Она была ректором СПбГУ с 1994 года, а в 2008-м стала президентом вуза. Свои соболезнования выразили президент Владимир Путин, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.