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15:19

Совершаева уходит в полпредство

фото ЗакС политика Совершаева уходит в полпредство

Вице-губернатор Любовь Совершаева возвращается к работе в полномочное представительство президента по Северо-Западному федеральному округу, сообщает "Фонтанка".

Ее место достанется Ирине Потехиной, которая работает заместителем министра просвещения. В начале 2000-х годов она уже была вице-губернатором.

Совершаева, которую принято считать одним из самых влиятельных людей в городской политике, была заместителем Александра Беглова, когда, в свою очередь, тот тот был полпредом. В Смольный она пришла вскоре после назначения Беглова врио губернатора в октябре 2018 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:46    
Совершаева благоразумно ушла с поста "мальчика для битья" на спокойное место, перед очередной "бегловской" зимой.

15:27    
Совершаева-крепкий орешек! Условно избрала Беглова губернатором и возвращается в полпредство, возможно, и возглавит которое...

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