Вице-губернатор Ленобласти переходит на работу в Смольный

Вице-губернатор Ленинградской области Валерий Пикалев меняет место работы: его пригласили на одну из должностей в администрации Петербурга, сообщает издание 47news. Соответствующие документы для утверждения его кандидатуры губернатор Александр Беглов направил в городской парламент.

Вместе с ним депутаты должны будут утвердить другую перестановку, о которой стало известно 25 ноября: приход на место вице-губернатора Любови Совершаевой замминистра просвещения Ирины Потехиной. Совершаева возвращается на работу в полпредство по СЗФО.

Отметим, что Пикалев известен своей работой в должности начальниа охраны дачи президента Владимира Путина.

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