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16:21

В Смольный подали заявку на митинг против повышения цен на проезд в Петербурге

фото ЗакС политика В Смольный подали заявку на митинг против повышения цен на проезд в Петербурге

Группа организаторов подала в Смольный уведомление о проведении митинга против транспортной реформы, повышения цен на проезд в общественном транспорте и на капитальный ремонт, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Среди заявителей – лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина, депутат ЗакСа Надежда Тихонова, муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов и другие. Заявки поданы на 8 декабря на несколько площадок: площадь Ленина, Пионерская площадь и площадка перед Балтийским домом. Заявленная численность – 1 тысяча человек.

Врански сообщил, что организаторы абсолютно все партии и движения к участию в митинге. Ответ от Смольного заявители ждут 28 ноября.

Об увеличении платы за разовый проезд на наземном и подземном общественном транспорте стало известно в ходе принятия городского бюджета на 2020 год. В следующем году цены повысятся до 55 рублей за проезд в метро и 50 рублей - за проезд на наземном транспорте. Губернатор Александр Беглов во время своей предвыборной кампании о планах поднять цены за проезд не сообщал.

 


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