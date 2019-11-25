Суд вызвал полицейского и представителя Смольного как свидетелей по разгону Первомая

Смольнинский районный суд согласился пригласить двух свидетелей по делу о разгоне общедемократической колонны 1 мая: присутствовавшие на мероприятии сотрудник полиции Артём Иванов и представитель комитета по вопросам законности Лариса Гаранина. Об этом на заседании суда 25 ноября ходатайствовал истец и представитель других заявителей Динар Идрисов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Идрисов заявил, что лично знаком с Ивановым и общался с ним на мероприятии. Полицейский был одним из тех, кто требовал от участников акции не организовывать «несогласованный митинг внутри согласованного шествия», добавил представитель истцов.

Также он просил пригласить как свидетелей трёх сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, которые были на Первомае. Однако представитель ведомства на суде заявил, что один из них уже уволился. Тогда судья предложила пригласить кого-то одного из перечисленных сотрудников - Идрисов настоял на Гараниной.

Помимо этого, истец ходатайствовал о приобщении к делу различных материалов: приказы правоохранительных ведомств и комитета об организации работы 1 мая, материалы проверки прокуратуры по обращению людей о нарушениях на шествии и другое. Судья удовлетворил все ходатайства - некоторые частично. В частности, она уточнила, что ей достаточно будет справки вместо приказа о том, кто исполнял обязанности главы Росгвардии в Петербурге вместо руководителя национальной гвардии в городе Михаила Соболева, который был тогда в отпуске.

Судья объявила о переносе заседания для сбора всех документов и вызова свидетелей. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

Всего в деле более 30 истцов, которые участвовали в шествии колонны. Среди подавших заявление депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, а также получившая травму руки на шествии Наталья Баринова.

Ответчиков в деле семь: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, главное следственное управление СК по Петербургу, прокурор города Сергей Литвиненко, Управление национальной гвардии по городу и Ленобласти и руководитель ведомства – генерал-майор Михаил Соболев. Также ответчиками выступают ГУ МВД России по Петербургу и генерал-майор полиции Роман Плугин.

В деле есть и два заинтересованных лица – уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова и в Петербурге Александр Шишлов.

София Саттарова

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