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25 ноября, 17:24

Специалисты насчитали рекордное число протестных акций за последние годы

фото ЗакС политика Специалисты насчитали рекордное число протестных акций за последние годы

Специалисты из Центра социально-трудовых прав насчитали рекордное за последние годы количество протестных акций в стране - 1443, пишет "Коммерсант". Подсчет велся с начала 2019 года. Самым "горячим" в этом отношении выдался третий квартал: россияне митинговали более 580 раз.

Среди главных поводов для выхода людей на улицу называют забастовку врачей, строительство "экотехнопарка" на станции Шиес и скандальную выборную кампанию в Мосгордуму.

В докладе, в частности, говорится, что одиночные пикеты "в принципе стали новым инструментом социального и трудового протеста". При этом авторы констатируют, что есть два региона с практически нулевой протестной активностью: это Чечня и Чукотка.

Исследование успели прокомментировать в Кремле.

"Это обычный фон, это всегда присутствовало - определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом", - цитирует ТАСС президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее лингвисты признали слово "протест" одним из "слов года" - вместе со словом "пожар".

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25 ноября, 20:07   Бордунов  
Небольшое уточнение - слово года не "протест", а "проплаченный протест".

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