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25 ноября, 17:44

Чупрунов и "Справедливая Россия" подали иск об отмене выборов в МО "Черная речка"

«Справедливая Россия» и активист Павел Чупрунов подали иск в Приморский суд Петербурга, требуя отменить результаты выборов в МО «Черная речка», передает «Коммерсант».

Чупрунов во время регистрации кандидатов сначала долгое время не мог подать документы на выдвижение из-за подставных очередей в избирком муниципального округа, а затем ему отказывали в регистрации по формальным причинам – например, из-за переставленных местами слов. Он оспорил эти отказы в суде и выиграл дело, однако ИКМО, несмотря на обязательство и визиты судебных приставов, все равно не внесла его в бюллетени. На эту ситуацию обращал внимание и Центризбирком: глава ЦИК Элла Памфилова упоминала о том, что сведения о действиях экс-главы ИКМО Михаила Доброхотова следует «передать в правоохранительные органы». Доброхотов после выборов стал главой местной администрации округа.

Теперь Чупрунов и «Справедливая Россия» добиваются через суд отмены выборов на всех четырех участках МО «Черная речка». По словам активиста, он уверен в шансах на победу в Приморском суде, но все будет зависеть от решение Горсуда: он не сомневается в том, что ИКМО «Черная речка» подаст апелляцию в случае своего проигрыша. Если истцы победят, то перевыборы могут быть назначены в сентябре 2020 года, полагает Чупрунов.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор заметил, что этот суд будет принципиальным вопросом для спикера ЗакСа Вячеслава Макарова: Петроградский район и МО «Черная речка» в частности считаются его «вотчиной». По его словам, для Макарова будет «делом чести» оставить «все как есть», а проигрыш может стать «страшным ударом» по его репутации.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров обратил внимание, что МО «Черная речка» - это базовый муниципалитет для Макарова, и ситуация в нем «напрямую влияет на выборы в ЗакС» для спикера. Исход суда, по словам эксперта, во многом будет говорить об отношении Смольного к пребыванию Макарова в его должности.

В сентябре сразу после муниципальных выборов член бюро петербургского отделения «Яблока» Александр Кобринский заявил, что суд «снесет выборы» в МО «Черная речка» «однозначно» из-за ситуации с недопуском Чупрунова вопреки решению суда.


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