Активистка провела у консульства Германии в Петербурге пикет против ввоза урановых "хвостов"

Экоактивистка Елена Шендера провела одиночный пикет у генконсульства Германии на Фурштатской улице, протестуя против ввоза в Россию урановых «хвостов», передает MR7.

По мнению Шендеры, немецкое правительство ответственнее российского. Она считает, что если поговорить с ним, то можно добиться отмены решения разместить в России радиоактивные отходы из Германии.

Одиночный пикет привлек внимание двух полицейских. Они попросили активистку отойти на аллею, аргументируя это тем, что она якобы мешает проезду машин, проходу горожан и работе консульства. Сами представители генконсульства рассказали, что женщине лучше отправить письмо с требованием «Почтой России», ее требования в письменном виде принимать не будут.

В Россию из немецкого города Гронау планируют доставить порядка 12 тысяч тонн «урановых хвостов» за три года. Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову и «Росатому» с требованием не допустить доставки урановых «хвостов» в Петербург и их перегрузки для отправки в Свердловскую область.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продляться не будет.

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